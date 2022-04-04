مندوب شركة الافاق العالمية يوضح حقيقة نقل الصهاريج لمنطقة الطلحية

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أكد مندوب شركة الافاق العالمية أمس الأحد في فيديو تحصلت أخبار ليبيا 24 أن ماتم تداوله بشأن نقل صهاريج الزيوت الثقيلة أو الوقود للتخريد غير صحيح جملة وتفصيلا.

واوضح المندوب أن الصهاريج تعد ملكية خاصة لشركة الافاق العالمية وهي شركة مساهمة ليبية تأسست عام 2009 وأنها قامت بشراء هذه الصهاريج من شركة البريقة عام 2018.

ونوه أن الصهاريج سيتم نقلها إلى منطقة الطلحية في إحدى مخازن الشركة. والتي تضم مواد لتصنيع الإسفلت وأنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الإيطالية. التى ستجهز الخزانات لتستوعب مادة البتومين الخاصة بتصنيع الاسلفت. والتي تعاني المنطقة الشرقية من عجز كبير في توفير هذه المادة.

واشار إلى أن بنقل هذه الخزانات وتجهيزها سيتم تغطية المنطقة الشرقية. من هذه المادة التي تدخل في صناعة الإسفلت.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو نقل الصهاريج أمس الأحد حيث أنتشرت. إشاعات بشأن نقلها لغرض البيع والتخريد وهذا ما نفاه مندوب شركة الافاق العالمية جملة وتفصيلا.