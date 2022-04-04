الاختيار3| أبرز شخصيات مسلسل الاختيار في الجزء الثالث

أخبارليبيا24

انطلقت مع أول يوم من شهر رمضان المبارك للعام الحالي حلقات الجزء الثالث من المسلسل المصري “الاختيار3”.

المسلسل الذي يتاول بعض التفاصيل السياسية والأمنية في مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري وما صاحبها من أحداث.

في هذا الجزء برز عدد من الفنانين الذين قاموا بأدوار لبعض الشخصيات السياسية التي واكبت تلك الأحداث أبرزهم:

عبدالفتاح السيسي والذي قام بالدور “ياسر جلال”:

وهو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (19 نوفمبر 1954)، هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية. والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، انتُخب سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014، ذلك بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 بعد سنة من توليه مقاليد الحكم عقب مظاهرات طالبت برحيله.

وأعلن عن إجراءات صاحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق، عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها انقلاباً عسكرياً. بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون لمرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييداً لمطالب شعبية.

المشير طنطاوي قام بالدور “أحمد بدير”:

المشير محمد حسين طنطاوي (31 أكتوبر 1935- 21 سبتمبر 2021) القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة. عمل وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي. ولد لأسرة مصرية نوبية.

تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان. شارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.

أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.

محمد مرسي قام بالدور “صبري فواز”:

محمد مرسي (8 أغسطس 1951 – 17 يونيو 2019)، واسمه الكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير.

وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد. أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في 24 يونيو 2012 عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.

وتولّى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية. حتى أزيح عن السلطة في 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو من نفس العام.

وبقي معتقلاً منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في 17 يونيو 2019. بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع قطر وحركة حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته. ومحاولة الهروب من السجن وإهانة القضاء.

اللواء عباس كامل قام بالدور “جمال سليمان”:

عباس كامل (1957-) قائد عسكري برتبة لواء وسياسي مصري، يشغل حالياً منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، وشغل سابقاً منصب مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ عمله في المخابرات الحربية مروراً بمنصبه في وزارة الدفاع وحتى توليه رئاسة الجمهورية.

كلف في 18 يناير 2018 بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة المصرية، وأدى في 28 يونيو 2018 اليمين الدستورية رئيساً للجهاز.

شيخ الأزهر أحمد الطيب قام بالدور “مفيد عاشور”:

أحمد محمد أحمد الطيب (6 يناير 194) الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر (الإمام الثامن والأربعون ) منذ 19 مارس 2010.

والرئيس السابق لجامعة الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين. وهو أستاذ في العقيدة الإسلامية ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة وترجم عدداً من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية وعمل محاضراً جامعياً لمدة في فرنسا.

لديه مؤلفات عديدة في الفقه والشريعة والتصوف الإسلامي. ينتمي الطيب – وهو من محافظة الأقصر في صعيد مصر – إلى أسرة صوفية ويرأس أخوه محمد الطيب الطريقة الصوفية الخلوتية.

محمد بديع قام بالدور “عبدالعزيز مخيون”:

محمد بديع (7 أغسطس 1943-)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمون بعد انتخابه في 16 يناير 2010 خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف.

في عام 2013 كان المرشد محمد بديع من بين أول من ٱلقي القبض عليهم بتهم «القتل والتحريض على العنف».

خيرت الشاطر قام بالدور “خالد الصاوي”

محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وشهرته خيرت الشاطر (ولد في 4 مايو 1950) مهندس مدني ورجل أعمال مصري، والنائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين. ترشّح كمستقل للانتخابات الرئاسة المصرية 2012 واستُبعد من الانتخابات. قٌبض عليه في 2013 ووُجّهت له تهمة قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم بالقاهرة.

انتصار السيسي قامت بالدور “منى عبدالغني”:

انتصار أحمد عامر أمين، معروفة باسم انتصار عامر أو انتصار السيسي زوجة رئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي. تزوجت منه عام 1977م بعدما أنهى دراسته بالكلية الحربية، وقد تخرجت في قسم المحاسبات بكلية التجارة من جامعة عين شمس.