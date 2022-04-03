بالفيديو.. إعلان ملابس داخلية في مصر يسخر من الفقراء

أخبار ليبيا 24

أثار إعلان للملابس الداخلية في مصر غضب شريحة واسعة من المصريين لاسيما الأطباء الأمر. الذي دفع نقابة الأطباء لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.

الإعلان يظهر مريضاً يكشف لدى أحد الأطباء، فيسخر الطبيب والممرضة من ارتداءه لجوارب وملابس داخلية ممزقة. ثم يتحدث الطبيب، بحسب الإعلان، عن عدم ارتداء المريض لـ”بوكسر” من شركة “دايس”.

نقابة الأطباء أوضحت في بيان لها أن الإعلان: “ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري. وتأجيج لمشاعر الشعب المصري و إظهار المواطن المصري بصورة لا تليق به”. بحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي”.

وتابع البيان: “يظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مهتَرِئة. كما أن الإعلان تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي. حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي و يقوم طبيب و ممرضة بالسخرية و التهكم على ملابسه الممزقة. وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية”.

قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف عرض اعلان دايس https://t.co/X653ZBkFTs pic.twitter.com/mhhbGOXAOA — المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (@scmediaeg) April 3, 2022

وشددت النقابة على مطالبتها للجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا و التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان .

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي من جانبهم رأووا في الإعلان سخرية من المواطن الفقير وجرحا لمشاعره وإساءة إلى مهنة الطب.