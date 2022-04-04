أسعار النفط تواصل تراجعها متأثرة بالهدنة في اليمن

أخبار ليبيا24

واصلت، أسعار النفط خسائرها، اليوم الإثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى الإفراج عن الإمدادات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الدول المستهلكة، في حين أن الهدنة في اليمن قد تخفف من مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 103.60 دولار للبرميل. بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.45 دولار للبرميل منخفضا 82 سنتا أو 0.8 بالمئة، وفق ما جاء في رويترز.

وانخفض كلا العقدين بمقدار دولار واحد عند افتتاح الأسواق، اليوم الإثنين. وتوسطت الأمم المتحدة في هدنة لمدة شهرين في اليمن للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

انقطاع امدادات النفط الروسية

وتعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم من قبل الحوثيين خلال الصراع، مما زاد من انقطاع الإمدادات من روسيا.

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: “كان هذا تهديدًا للإمدادات، ووقف إطلاق النار سيقلل من خطر الإمداد”.

وقالت مصادر بالقطاع إن إنتاج مكثفات النفط والغاز في ثاني أكبر مصدر في العالم تراجع إلى 11.01 مليون برميل يوميا في مارس من متوسط ​​إنتاج بلغ 11.08 مليون برميل يوميا في فبراير.

وتضررت عمليات تكرير النفط والصادرات الروسية من جراء العقوبات الغربية ونفور المشترين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتراوح تقديرات خسائر معروض النفط الروسي بين مليون و3 ملايين برميل في اليوم.

بيع احتياطي النفط الأمريكي

وتراجعت أسعار النفط بنحو 13 بالمائة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم بيع ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو.

وقال بايدن إن الإصدار، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من زيادة الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.

وحددت وزارة الطاقة الأمريكية رسمياً بيع النفط من احتياطيات الطوارئ، بينما وافق أعضاء وكالة الطاقة الدولية أيضًا على الإفراج عن المزيد من النفط الجمعة الماضية.

استمرار الإغلاق في شنغهاي

في المقابل لا تزال مخاوف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قائمة حيث قامت شنغهاي. أكبر المدن الصينية من حيث عدد السكان، بتمديد عمليات الإغلاق بسبب كوفيد19.

وتتوقع وزارة النقل الصينية انخفاضًا بنسبة 20 بالمائة في حركة المرور على الطرق وانخفاضًا بنسبة 55 بالمائة في الرحلات الجوية خلال عطلة “تشينغمينغ” التي تستمر ثلاثة أيام بسبب تفشي حالات كوفيد19 في البلاد.