وفاة أحد أطفال ضحايا الرصاص العشوائي في طبي بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي وفاة أحد أطفال ضحايا الرصاص العشوائي في طبي بنغازي.

وقال السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الطفل طه حسام الفيتوري توفي متأثراً بجراحة التي أصيب بها نتيجة إصابته بشظايا مقذوف عشوائي في منطقة الهواري بالمدينة”.

وأكد مسؤول :”أن الطفل طه 4 أعوام توفي قبل ساعة من الآن، نتيجة إصابته البليغة بالشظايا رفقة أشقاءه الإثنين، أثناء اللعب بمحل إقامتهم بمنطقة الهواري.

وأوضح السعيطي، أن المركز استقبل 6 أطفال مصابين بشظايا مقذوف وأعيرة نارية عشوائية في مناطق وأحياء متفرقة بالمدينه خلال الأسبوع المنصرم ، وبينهم حالات حرجة.