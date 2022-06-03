وفاة أحد أطفال ضحايا الرصاص العشوائي في طبي بنغازي

3 يونيو، 2022 11:24 م
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أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي وفاة أحد أطفال ضحايا الرصاص العشوائي في طبي بنغازي.

وقال السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الطفل طه حسام الفيتوري توفي متأثراً بجراحة التي أصيب بها نتيجة إصابته بشظايا مقذوف عشوائي في منطقة الهواري بالمدينة”.

وأكد مسؤول :”أن الطفل طه 4 أعوام توفي قبل ساعة من الآن، نتيجة إصابته البليغة بالشظايا رفقة أشقاءه الإثنين، أثناء اللعب بمحل إقامتهم بمنطقة الهواري.

وأوضح السعيطي، أن المركز استقبل 6 أطفال مصابين بشظايا مقذوف وأعيرة نارية عشوائية في مناطق وأحياء متفرقة بالمدينه خلال الأسبوع المنصرم ، وبينهم حالات حرجة.

3 يونيو، 2022 11:24 م
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