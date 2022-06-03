وزير النفط يشارك في الاجتماع 29 لمجلس وزراء أوبك

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شارك وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون في الاجتماع التاسع والعشرون لمجلس وزراء أوبك والدول من خارج الاوبك عبر تقنية الزوم .

وقد تم مناقشة جدول الاعمال بما فيه تقرير لجنة المراقبة الوزارية باجتماعها الواحد والاربعون.

وخصص الاجتماع لتوضيح مدى تقيد الدول بالحصص المحددة .

وتقرر في الاجتماع تقديم تعديلات الانتاج لشهر سبتمبر القادم وتوزيعها بالتساوي علي شهري يوليو وأغسطس.

بحيث يرتفع تعديل شهر يوليو القادم إلى 648 ألف برميل يوميا موزعة على الدول التي ساهمت في التخفيض .

وتجدر الاشارة إلي أن ليبيا لازالت مستثناةُ من الحصص المحددة.

فيما الاتفاق على موعد الاجتماع الشهري القادم الخميس 30 يونيو 2022م.

وفي سياق متصل تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك قد يعززون إنتاج الخام لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي.

وانخفض خام برنت 2.82 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 113.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في اليوم السابق.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.81 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 112.45 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار المعايير القياسية لأعلى مستوى منذ عدة أسابيع مع تقلص الصادرات الروسية بسبب. العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد موسكو بسبب أوكرانيا. وشهد السوق أيضًا دعمًا من خروج الصين التدريجي من عمليات الإغلاق الصارمة لكوفيد_19.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم، قبل اجتماع أوبك+ حيث سيتقرر خلاله سياسة إنتاج النفط في يوليو. ونقلت رويترز، عن مصدرين من أوبك + قولهما اليوم الخميس إن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك قد يعززون إنتاج النفط لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي.

وانخفض الإنتاج الروسي بنحو مليون برميل يوميا على خلفية العقوبات.