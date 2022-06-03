وزير الموارد المائية: الجيش الليبي أعاد للدولة هيبتها ونتعهد بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات

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قال وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، محمد دومة إن الجيش الليبي أعاد للدولة هيبتها.

وأضاف دومة. في تصريحات صحفية أن الحكومة الليبية حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وتتعهد بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خلال الفترة القادمة .

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بالثروة المائية في ليبيا مرة أخرى.

وأوضح دومة أن مشروع الجفرة يستهدف نقل مليون و600 ألف متر مكعب من المياه إلى مناطق الشمال.

وتابع الوزير :”نحن بصدد فتح الباب أمام الشريك الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الخاصة بالزراعة والصناعة”.

وأشار إلى أن المواطن الليبي من أكثر المواطنين على مستوى العالم في الحصول على المياه، وهناك بعض المناطق التي تعاني عدد من المشكلات بسبب نقص المياه نتيجة تأخر بعض المشروعات.

ولفت دومة إلى أن النهر الصناعي في ليبيا تأثر بالحرب ويتم حاليا إعادة توزيع مياه النهر إلى ما كانت عليه.

وأكد وزير الموارد المائية أن حجم الاستثمار في النهر الصناعي يبلغ 40 مليار دولار وتكلفة المشروع ككل 85 مليار دولار.