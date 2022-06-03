نجاة لاعب توتنهام من الموت المحتم في ساو باولو

نجا البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام من الموت المحتم، بعدما أطلق صوبه أكثر من 20 طلقة نارية في مدينة ساو باولو البرازيلية أين يقضي البرازيلي الدولي و لاعب توتنهام عطلته الصيفية بعد انتهاء الموسم الكروي في أوروبا.

إيمرسون كان في ملهي ليلي يقضي بعض الوقت مع أصدقائه قبل أن يتبدل كل شيء.

ما قالته وسائل الإعلام البرازيلية وعلى رأسها موقع “أوليبيرال” هو أن إيمرسون خرج لالتقاط صورة تذكارية مع رجل شرطة، قبل أن يبدأ إطلاق النار بشكل مباشر.

بدأ الأمر بمحاولة سرقة على حدود الملهى تعرض لها إيمرسون فانبرى رجل الأمن للدفاع عن اللاعب البرازيلي، الأمر الذي ترتب عليه نزول وابل من الرصاص على رجل الأمن من قبل السارق، لحسن الحظ أن أيًا منها لم يصب إيمرسون أو رجل الأمن.

بل إن رجل الأمن نجح في إصابة السارق الذي يمكث الآن في المستشفى، وفقًا لمصادر مقربة من إيمرسون .

والد إيمرسون خرج لوسائل الإعلام في تصريح مقتضب قائلًا إن ما حدث يثير الاستهجان، متمنيًا ألا يقع ذلك لأي شخص، في معرض حديثه لموقع “جلوبو سبورتي” البرازيلي.