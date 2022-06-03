صور الملكة إليزابيث على أحجار ستونهنج في إنجلترا

3 يونيو، 2022 3:37 م
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أخبار ليبيا 24

بمناسبة مرور 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في لحظة تاريخية لملكة تحظى بشعبية كبيرة، عُرضت صور من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، التي بنيت من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد.

وقامت المنظمة التي تدير معلم ستونهنج التاريخي، بتكريم الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش. وعرضت صورا لها على الهيكل الصخري الشهير الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.

وقال حساب english heritage في تغريدة على “تويتر”: “لقد جمعنا بين اثنين من الرموز البريطانية للاحتفال بالذكرى البلاتينية. عرضنا ثماني صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية على ستونهنج”.

ومن بين الصور الثمانية التي عرضت على ستونهنج، صورة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953. وأخرى خلال زيارتها للمكسيك في عام 1975. وللمناسبة ذاتها، تم إصدار صورة جديدة للملكة.

3 يونيو، 2022 3:37 م
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