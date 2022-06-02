رويترز: أمريكا تضيف 71 كيانًا روسيًا لقائمتها السوداء التجارية

3 يونيو، 2022 12:39 ص
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أخبارليبيا24

أضافت الولايات المتحدة يوم الخميس 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية.

وذكرت رويترز أن الكيانات الجديدة الي أضافتها أمريكا لقائمتها السوداء شملت مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية.

وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأمريكية وعناصر أخرى.

وأوضحت أن قيود التصدير تدخل ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم. والمزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.

وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير

3 يونيو، 2022 12:39 ص
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