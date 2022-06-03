درجات حرارة مرتفعة اليوم الجمعة في الشمال والوسط والجنوب

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على غالب مناطق الشمال مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب.

– الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة نسبيا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و37 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا، غدا، على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

ونوه المركز إلى أن درجات الحرارة على الغرب مازالت صيفية خاصة على الدواخل مع تراجع طفيف على مدن الساحل اليوم.

إذ تترواح درجات الحرارة بين 31 إلى 35 وتتجاوز ذلك كل ما ابتعدنا على الساحل.

فيما تبقى درجات الحرارة على الشمال الشرقي معتدلة نسبيا وتترواح بين 27 إلى 33.