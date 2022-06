جوزيف بوريل يرحب بتجديد مجلس الأمن لعملية “إيريني”

أخبار ليبيا 24

رحب، المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

واعتبر بوريل، في تغريدة على تويتر، أن “تجديد مجلس الأمن للقرار، يعكس الاعتراف بمساهمة عملية “إيريني”. في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا”.

وقال جوزيف بوريل، إن “الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد”.

Welcome the renewal of UNSC resolution on the UN arms embargo on Libya. This reflects the recognition of @EUNAVFOR_MED Irini’s contribution to restoring peace & stability in Libya. EU is the only international actor inspecting suspect vessels to prevent arms flows to the country.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022