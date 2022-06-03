جدري القرود وجدري الماء.. أوجه التشابه والاختلاف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مع تزايد حالات الإصابة بجدري القرود وانتشار حالة القلق والتوتر، كشفت صحيفة “الصن” البريطانية عن مدى تشابه هذا المرض بجدري الماء الذي يصيب الأطفال، مشيرة إلى أن جدري الماء وجدري القرود يسببان معا طفحا جلديا على الجسم، إلى جانب الحمى والشعور بالتعب.

وأوضحت الصحيفة أن الفرق بين جدري القرود وجدري الماء، هو أن جدري الماء لا يسبب صداعا في الرأس ولا تضخما في الغدد الليمفاوية، كما يعاني المريض من ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية قبل ظهور الطفح الجلدي.

ويعد جدري القرود مرضا نادرا ظهر لأول مرة في إفريقيا في السبعينات من القرن الماضي وبدأ فى الانتشار خارج أفريقيا في الأيام القليلة الماضية بأكثر من 30 دولة حول العالم بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، وتتمثل أعراض جدري القرود في حمى- صداع الرأس- آلام العضلات- آلام الظهر- تورم الغدد اليمفاوية- ظهور طفح جلدي على الوجه واليدين والقدمين وتستمر أعراضه بين 5 و21 يوما.

وعن طرق انتشار جدري القرود بين البشر، فينتقل من القردة إلى البشر ومن خلال الاتصال الجسدي من شخص يعاني من الأعراض، بالإضافة إلى لمس الأشياء المصابة بالفيروس مثل (الفراش – المناشف – الملابس)، وأيضا من خلال لعاب المريض ورذاذ الجهاز التنفسي.