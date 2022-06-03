تونس تسحق غينيا الاستوائية وتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشّر المنتخب التونسي عن أنيابه في مستهل تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في ساحل العاج العام المقبل، بفوز كبير 4-صفر على غينيا الاستوائية، الخميس في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وبوتسوانا.

وتصدّر منتخب تونس -بطل أمم أفريقيا عام 2004- ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط. متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 1-صفر على ضيفه بوتسوانا بالجولة ذاتها.

في المقابل، بقي منتخبا غينيا الاستوائية وبوتسوانا من دون رصيد من النقاط.

وعجز المنتخب التونسي، الذي خاض لقاءه الرسمي الأول منذ تأهله لكأس العالم في قطر هذا العام، عن هزّ الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، غير أن التبديلات التي أجراها جلال القادري مدرب “نسور قرطاج” ساهمت في قلب المعطيات لمصلحة أصحاب الأرض.

ويسافر منتخب تونس المتوّج بلقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة في 2004 لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل.

في حين يسافر منتخب ليبيا لمواجهة غينيا الاستوائية، في الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل.