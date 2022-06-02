برئاسة هويدي..الصور يكلف بتشكيل غرفة عمليات للقبض على المطلوبين

أخبارليبيا24

أصدر النائب العام الصديق الصور تعليماته بتشكيل غُرفة عمليات لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين لدى النيابات العامة.

وكُلف مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي برئاسة الغُرفة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية.

وتكون الغرفة بإسناد وحدات القُوّات المُسلّحة اللواء طارق بن زياد المُعزّز واللواء 106 مُجحفل والشرطة العسكرية.

يشار إلى أن الغرفة تم تشكيلها بأمر وإشراف وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي عقب اجتماعه مع المُحامي العام فوزي الكزّة. واللجنة المُكلّفة من مكتب النائب العام.

وأبدى الوكيل استعداد وزارة الداخلية بالحكومة الليبية لتقديم كامل الدعم في سبيل القبض على المطلُوبين وتحقيق العدالة وفقًا للقوانين المعمُول بها في البلاد.