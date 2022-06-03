النفط يرتفع مدعوما بقرار أوبك وحلفاؤها بزيادة قليلة للإنتاج

أخبار ليبيا 24

ارتفع النفط، يوم الجمعة، مدعوما بتوقعات بأن قرار أوبك زيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلا مما كان مخططا له لن يؤثر كثيرا على المعروض العالمي الضيق وبزيادة الطلب مع تخفيف الصين لقيود فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك +، يوم الخميس، على زيادة الإنتاج. بمقدار 648 ألف برميل يوميًا شهريًا في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل يوميًا، كما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وارتفع خام برنت 1.76 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 119.37 دولار للبرميل. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 118.57 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي نحو مكاسب أسبوعية سادسة مع شح الإمدادات الأمريكية، مما أثار الحديث عن قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك “لا يزال من المرجح أن تورد أوبك + للسوق نفطا أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه وبالتالي لن تجلب الراحة التي كانت مأمولة.”

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي الأمريكي، يوم الخميس، انخفاض مخزونات النفط الخام بما يزيد عن المتوقع 5.1 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات البنزين.

ومع زيادة الطلب الآخذ في الارتفاع، خففت شنغهاي، المركز المالي للصين، والعاصمة بكين، من قيود كوفيد-19. وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.

وحافظ النفط على مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن التوظيف زاد أكثر من المتوقع في مايو . وهي علامات على سوق العمل المتشدد.