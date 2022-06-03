الفئران الجنود المجهولة في عمليات الإنقاذ والكشف عن الألغام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت منظمة “APOPO” البلجيكية، عن أن الفئران لديها حاسة شم قوية مماثلة للكلاب، لذلك قام فريق من المنظمة في تنزانيا على تدريب الفئران للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد وقوع الزلازل وتحطم المباني. ويشير القائمون على تدريب الفئران إلى أن هذه الحيوانات تتميز بصغر حجمها مقارنة بالكلاب مما يساعدها على الدخول تحت الركام والأماكن الضيقة للوصول إلى العالقين من البشر وتحديد أماكنهم.

وينقسم تدريب الفئران إلى مراحل متعددة أولها تدريب الفأر على العودة إلى نقطة الانطلاق، ثم يدرب على حمل كرة مطاطية داخل حقيبة الظهر الخاصة به ويضع الكرة إلى جانب الأشخاص العالقين ثم يعود أدراجه حيث تصدر هذه الكرة أصوتا تساعد رجال الإنقاذ على تحديد أماكن العالقين تحت الأنقاض.

وقامت منظمة “APOPO” في وقت سابق بتدريب الفئران على اكتشاف الألغام، مما ساعد في تطهير جزء كبير من أراضي تنزانيا من الألغام، مؤكدة أن الفئران أثبتت كفاءتها في العثورعلى الألغام بسرعة فائقة حيث تخضع الفئران لتدريبات لمدة تسعة أشهر لتتعرف على المادة المتفجرة “تي إن تي”.

ويقول مسؤولو المنظمة: “يستطيع الكلب أن يتعلم القيام بمهمات متعددة ومعقدة، أما الفأر فيمكنه القيام بمهمة متكررة وكلما كان حجم الفأر أصغر، كان من الأسهل نقله وإطعامه وتوفير مكان لوضعه فيه”، وتمتلك المنظمة 222 فأرا كبيرا، منها 108 فئران شاركوا بالفعل في نزع الألغام في أنجولا وموزمبيق وكمبوديا.