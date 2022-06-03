الغرياني: المصالحة الحالية في ليبيا تقف خلفها المخابرات المصرية

3 يونيو، 2022 11:12 م
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الصادق ‏الغرياني
الصادق ‏الغرياني

أخبارليبيا24

أكد المفتي المعزول، الصادق الغرياني. أن المصالحة الحالية في ليبيا تقف خلفها المخابرات المصرية.

وأضاف الغرياني أن هذه المصالحة لا تعتبر مصالحة بل عدوان وإثم لأنها فاقده لشروطها وبها تعدٍ وانتهاك لأموال وحرمات الناس. حيب قوله.

وأفاد المفتي المعزول أن العدو الأول للاستقرار في ليبيا، وللمصالحة هو البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وشدد الغرياني على ضرورة المطالبة برحيل البعثة الأممية من ليبيا فهي تستغل خيرات البلاد وتتمتع بالميزانيات والميزات والأموال.

وطالب المفتي المعزول. أن تكون الوقفات الاحتجاجية بأعداد كبيرة، وقال :”إن المسؤولين الليبيبن لا يملكون أمرهم وأن من يملك الأمر هو العدو الأول للاستقرار في ليبيا وهو المجتمع الدولي”.

3 يونيو، 2022 11:12 م
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