في جلسة مجلس الوزراء .. الحويج يصف نجلاء المنقوش بغير المحترمة

أخبار ليبيا 24

وصف وزير الاقتصاد محمد الحويج ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بغير المحترمة، وذلك في جلسة مجلس وزراء حكومة الوحدة .

جاء ذلك في مشادة كلامية بينه وبين المنقوش حول عودة ليبيا الى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. حيث أنه رأى أن رد الوزيرة على رسالته التي سبق أن تم توجيهها إلى وزارة الخارجية. في جلسة مجلس الوزراء عمل غير محترم .

في المقابل حاول الدبيبة التدخل لمنع تفاقم الوضع بينهما وطلب التغاضي عن كلمة غير محترمة لعدم وجود محل لها في الجلسة.