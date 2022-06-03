الحداد وأونماخت يبحثان مجالات التعاون العسكري بين ليبيا وألمانيا

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استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، صباح أمس الخميس بمكتبه، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونماخت والمستشار السياسي العسكري للسفير المقدّم مايكل لوكس والوفد المرافق له.

ورحّب الحداد بالسفير والوفد المرافق له، وأثنى على دور جمهورية ألمانيا الإتحادية الداعم لليبيا.

وأكد على سعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كافة الليبيين.

وأشاد بجهود المستشارة السابقة انجيلا ميركل لدورها المهم في مؤتمر برلين الذي أوجد أرضية ومناخ سياسي بدلاً من الحرب.

وأثنى على دور أونماخت في مشاركته لورشة العمل الفنية حول جمع السلاح.

فضلا عن استيعاب الأفراد المنطويين بالتشكيلات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة.

وذلك طبقا للملتقى الذي أقيم في مدريد يومي 23-24 مايو 2022م.

في حين تم بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري.

خاصة في مجال الطب، حيث كان لألمانيا دور ريادي في علاج الجرحى والمصابين.

كما طلب رئيس الأركان العامة من السفير تسهيل إجراءات منح التأشيرة لغرض علاج الجرحى والمصابين.

وفي سياق ليس ببعيد عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش أمس الخميس لقاء مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت وذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

في حين نقلت الخارجية عن السفير الألماني قوله: “إن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية هو الحوار والاتفاق السياسي وصولًا للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار”.