الجويفي يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون بين البلدين في مجال الرياضة

3 يونيو، 2022 1:14 ص
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أخبارليبيا24

بحث وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي سفيرة فرنسا  لدى ليبيا بياتريس دو هيلين سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرياضة.

وناقش الجاتنبان خلال اللقاء الخميس مجالات التعاون الثنائى بين ليبيا وفرنسا في مجال الرياضة.

وبحث الجويفي وهيلين سبل تعميق التواصل وتبادل الثقافات، كما تم التطرق إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال علوم الرياضة، والإدارة الرياضية بين الجانبين.

وأكدت السفيرة تطلع حكومة بلادها إلى مزيد من التعاون مع ليبيا، في كافة المجالات خاصة وأن باربس ستستضيف أولمبياد 2024.

وأوضحت هيلين أن فرنسا مستعدة لتدريب الرياضيين الليبيين بعد ترشيحهم من قبل الوزارة. موضحة استعداداها لتنسيق زيارات متبادلة بين الوزيرين وبعض الاتحادات الرياضية.

3 يونيو، 2022 1:14 ص
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