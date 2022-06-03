التضخم في تركيا يصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ ربع قرن

أخبار ليبيا 24

سجل معدّل التضخم في تركيا خلال شهر مايو ارتفاعا غير مسبوق منذ 24 عاما، إذ وصل 73.5% على أساس سنوي. وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.

ورفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قبل أيام. وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه “عاصفة مكتملة الأركان” في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد. والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا. مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأصبح التضخم العام. وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023. وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30%. والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3%. والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2%. ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35% في أبريل.

وأوضحت بوتاش “الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار”.

وقالت أيضا إن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي. وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى.

يذكر أن معدل التضخم السنوي بلغ 70% حسب بيانات شهر أبريل. وشهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 20% العام الحالي. بعد تراجعها بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من أردوغان.