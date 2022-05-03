ناقلة مليونية تنطلق ثاني ايام العيد من الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق لأخبار ليبيا 24 أنه رست مساء اليوم الثلاثاء ثاني ايام عيد الفطر المبارك الناقلة النفطية ( زيوس ) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 215 ألف برميل.

في حين أكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وفي سياق أخر أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل ميناء الزويتينة النفطي بشكل مؤقت لتفادي وقوع كوارث بيئية.

في حين نشرت المؤسسة عبر صفحتها بالفيسبوك بيان قالت فيه “تفيد المؤسسة الوطنية للنفط. انه بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات. الفاعلة فان ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية. قد تحدث لاقدر الله مالم يتم تفريغ الخزانات”.

في حين تابع البيان” هذا وقد أعطيت التعليمات للمشغل “شركة الزويتينة ” بمباشرة شحن النواقل المتاحة”.

وأختتم البيان بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي على أمل انفراج الازمة قريبا.

في حين تابع البيان ” بهذه المناسبة يتقدم السادة رئيس و أعضاء مجلس ادارة المؤسسة. الوطنية للنفط بأحر التهاني لكل العاملين بقطاع النفط في كل مواقع العمل. وعموم الشعب الليبي الكريم باطلالة عيد الفطر المبارك متمنين للبلاد والعباد موفور الرخاء. والرفاهية وطيب الأيام وكل عام وأنتم بخير”.

وفي سياق متصل كان قد أكد رئيس اتحاد عمال النفط في ميناء الزويتينة مرعي بريدان. في تصريحات صحافية أن الخط الواصل بين الحقل 103 وميناء الزويتينة. الذي يسع 1,48 مليون برميل. متبقٍّ فيه نحو 80 ألف برميل من خام أبو الطفل الشمعي. الذي يحتاج دائما إلى درجة حرارة معينة وتحريك مستمر.