منظمة ألمانية تقاضي “فرونتكس” لعلاقتها بخفر السواحل الليبي

أخبار ليبيا 24

أقامت منظمة “سي ووتش” الألمانية دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس“. وذلك لأنها رفضت كشف وثائق توضح بالتفصيل طبيعة العلاقة التي تربطها بخفر السواحل الليبي.

وقالت المنظمة الألمانية، إن القضية تعود إلى 30 يوليو الماضي. حيث رصدت سفينة سي ووتش 3 في ذلك اليوم اعتراض حرس السواحل الليبي قاربا يحمل 20 مهاجرا في المياه المالطية.

وأضافت أن المنظمة لم تُبلغ من أي سلطة بحرية عن وجود هذا القارب. في الوقت الذي كانت فيه هي السفينة الإنسانية الأقرب جغرافيًا لهذا القارب، مبدية دهشتها من عدم تدخل السلطات المالطية آنذاك.

وأشارت المنظمة، إلى أن طائرة فرونتكس كانت تحلق على مقربة من المنطقة قبل تدخل الليبيين، لذلك كان يتعين على الوكالة الأوروبية. إرسال تنبيه إلى جميع السفن في المنطقة لإنقاذ القارب وفقا للبروتوكول البحري الدولي.

وطلبت سي ووتش مساعدة. منصة الدفاع عن حرية المعلومات من الوكالة الأوروبية شرحا لعملياتها في ذلك اليوم. عقب انتهاء عملية الاعتراض وعودة 20 مهاجرا إلى ليبيا، لكن دون جدوى.

وبحسب ما ذكر محامي المنظمة، فإنهم تعرفوا على 73 وثيقة مرتبطة بعملية الإنقاذ، لكن فرونتكس ترفض الكشف عنها.

كان قد تقدم المدير التنفيذي لوكالة فرونتكس فابريس ليجيري، الجمعة الماضية، باستقالته. بعد تقرير لمنظمة مكافحة التزوير الأوروبية يظهر أن فرونتكس كانت على علم بتلك الانتهاكات.

وعلقت منظمة سي ووتش في تغريدة على موقع التواصل “تويتر”، الجمعة، بالقول: “قرأنا أن فابريس ليجيري. قد استقال من إدارة فرونتكس، لا يمكن التغاضي عن سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، يجب الرد على ذلك أمام العدالة، لا يجب إصلاح فرونتكس بل حلها تماما” .