لقاء محتمل بين أردوغان والسيسي والسعودية تعتزم شراء 60 مسيرة تركية

أخبار ليبيا 24

أفادت وسائل إعلام تركية بأن السعودية تعتزم شراء 60 طائرة مسيرة تركية متطورة. مشيرة نقلا عن مصادرها أن تركيا والسعودية “تشعران بحاجة بعضهما البعض في المنطقة، وهو ما دفعهما مباشرة لإزالة الخلافات وفتح صفحة جديدة. حيث إن البلدين لهما مشاكل سياسية وعسكرية واقتصادية والتعاون فيما بينهما يقوي علاقتهما”.

صحيفة “خبر تورك” أوضحت أن التطورات الإقليمية والدولية “زادت الخسائر لدى الدولتين. ولتقليل هذه الخسائر كان التعاون وحل الخلافات وتهدئتها في سورية وليبيا، وبملف التواجد التركي في قطر. فضلا عن ملف الإخوان المسلمين”.

لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تعمل ضد تركيا والسعودية، ولمواجهة ذلك فإن البلدين يعملان من أجل التعاون المشترك. والشراكة لمواجهة الإدارة الأميركية ومقاومتها.حيث إن أميركا تضغط على السعودية بالملفات القانونية وبحرب اليمن وبإنتاج النفط”.

وشددت الصحيفة على أن الضغوط زادت مع الحرب الروسية الأوكرانية، وأن أميركا لا تدعم تقريبا السعودية في اليمن. كما أن أميركا تستخدم أنظمة الدفاع الجوي كورقة ابتزاز ضد السعودية. وفق الصحيفة التي أضافت نقلا عن المصادر بأن السعودية تشعر بالحاجة لتطوير العمل المشترك مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية. والاستفادة من المسيرات ذات التقنية العالية التي تنتجها أنقرة، موضحة أن السعودية ترغب بشراء 20 طائرة مسيرة متطورة على المدى القريب. و40 طائرة على المدى البعيد من تركيا، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وقالت خبر ترك إن هناك خطة تركية سعودية من 3 مراحل بحلول يونيو المقبل، لم تكشف عنها. وأن تقييد الإعلام المصري المعارض وإغلاق قناة مكملين انعكسا إيجابا على خط العلاقات بين أنقرة والرياض والقاهرة، ويسرع خطوات التطبيع.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن لقاء الرئيسين التركي رجب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي قد يتم في نهاية يونيو المقبل. أو في النصف الأول من يوليو المقبل، وأن أجهزة استخبارات البلدين تعمل بشكل مكثف للإعداد للقاء وتكثفت اللقاءات بينهما.