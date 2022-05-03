في يوم الصحافة العالمي.. المنفي: إنجاز مصالحة ناجعة يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح بأقلام مهنية واعية

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حيّا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الصحفيين (المهنيين) باليوم العالمي للصحافة، مطالبا بالحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسرًا.

وفي تغريدة قال المنفي: “نحيي في اليوم العالمي للصحافة كل صحفي وصحفية، كل صوت وقلم مهني،. يسعى إلى الحقيقة والنقد البناء، والحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسرًا”.

وأضاف: “إنجاز مصالحة ناجعة يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح، بأقلام مهنية واعية”.

نحيي في اليوم العالمي للصحافة كل صحفي وصحفية، كل صوت وقلم مهني، يسعى إلى الحقيقة والنقد البناء، والحرية لكل الصحفيين المحتجزين قسراً. إنجاز مصالحة ناجعة يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح، بأقلام مهنية واعية. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) May 3, 2022

ليبيا في مؤشر حرية الصحافة

ويعد الثالث من مايو بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة،. كما تقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وفي هذا العام 2022 تذيلت ليبيا الدول المغاربية ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، بينما حلّت عاشرًا عربيا و143 عالميا.

علما أن ليبيا سجلت تقدما بـ 22 درجة مقارنة بتصنيف عام 2021 الذي احتلت فيه الرتبة 165 عالميا.

وقالت المنظمة إن ليبيا “غرقت في أزمة عميقة” وذلك منذ العام 2011، وأضافت بأن “الصحفيين غالبا ما يجدون أنفسهم مجبرين على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية”.