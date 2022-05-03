آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية : مستعدين للدفاع عن مقدرات الشعب

3 مايو، 2022 8:18 ص
17
آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية
آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية

أخبار ليبيا 24

وجه آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبد الله الهمالي، كتابا إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

وقال اللواء الهمالي، وفي كتابه “تتقدم إليكم غرفة عمليات الكرامة الرئيسية والغرف التابعة لها من ضباط وضباط صف. وجنود بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة (عيد الفطر المبارك) .

وأكد آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية في خطابه أنهم على اتم الاستعداد لتنفيذ تعليماتكم للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي. والمحافظة على امنه واستقراره”.

كتاب آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية
كتاب آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية
3 مايو، 2022 8:18 ص
17

مقالات ذات صلة

الفنان المصري ياسر جلال

ياسر جلال: لن أعتزل بعد تجسيد دور “السيسي” في الاختيار

3 مايو، 2022 9:37 ص
سجن مليتة ‎‎

القبض على 15 سجيناً من الهاربين من سجن مليتة

3 مايو، 2022 9:26 ص
مديرية أمن صبراته

صبراته .. ضبط سارق أغنام بعد تهديده بإلقاء قنبلة للفرار

3 مايو، 2022 8:56 ص
منظمة “سي ووتش” الألمانية

منظمة ألمانية تقاضي “فرونتكس” لعلاقتها بخفر السواحل الليبي

3 مايو، 2022 8:40 ص
زر الذهاب إلى الأعلى