صبراته .. ضبط سارق أغنام بعد تهديده بإلقاء قنبلة للفرار

أخبار ليبيا 24

تمكنت مديرية أمن صبراته من ضبط شخص متلبسا بسرقة أغنام بمنطقة النهضة، وذلك عقب صلاة العيد .

وأعلنت مديرية أمن صبراته، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”. ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بقيام قائد سيارة بسرقة أغنامه، لتتم ملاحقتها وإيقافها. قبل أن يتمكن السارق من الفرار بعد أن قام بإخراج قنبلة يدوية، مهددا بها، وفر هاربا داخل المزارع .

وأضافت المديرية، أن الدوريات التابعه لمديرية الأمن اتجهت لعين المكان للبحث عنه، حيث تم ضبطه مختبئا داخل أحد البيوت بالمنطقة. والذي قام أصحابه بالتحفظ عليه وإبلاغ الجهات الأمنية لاشتباههم به، بعد أن نزع ملابسه التي كان يرتديها متحججا بأنه قد تعرض لعملية سطو أفقدته سيارته .

وأفادت المديرية أنه تم التعرف عليه و تم نقله مقبوضا عليه إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات بالخصوص.