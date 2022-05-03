بوريل: الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا

أخبار ليبيا 24

قال، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا.

وأوضح بوريل، أن العقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة.

وأضاف بوريل على تويتر “نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات. التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل. وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)”.

وقال إن مقترحات المفوضية الأوروبية ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.

وقال مسؤولون، إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين العقوبات المقترحة يوم الأربعاء والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.