انخفاض النفط بنسبة واحد بالمئة مع حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا

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انخفض النفط بنسبة واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، حيث فاقت المخاوف بشأن تراجع الطلب بسبب إغلاق الصين لفترات طويلة لكوفيد_19 وحظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا.

وتجري بكين، التي تبلغ عن عشرات الحالات الجديدة يوميًا، اختبارات جماعية على السكان لتجنب إغلاق مماثل لما حدث في شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام فيها وأغلقت بعض المجمعات السكنية.

ونزل خام برنت 1.00 دولار أو 0.9 بالمئة إلى 106.58 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1 بالمئة إلى 104.08 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 دولار للبرميل.

قال جاري كننغهام ، مدير “تراديشن إنرجي” إن “هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان الطلب الصيني، وهو عامل ضخم في الطلب العالمي ، سيظل قوياً في عام 2022”.

ومع ذلك، لا يزال النفط قوياً بعد غزو موسكو لأوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الإمدادات التي كانت بالفعل تغذي الارتفاع. بلغ سعر خام برنت 139 دولارًا في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على جولة سادسة من العقوبات ضد روسيا لشنها حربًا على أوكرانيا، وهي خطوة تدعم أسعار النفط.

وقال مسؤولون، إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة يوم الأربعاء. وأن تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.

وقال بنك الكومنولث، إن “الدافع الإيجابي (للأسعار) كان الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك”.

كما سيتم التركيز أيضًا على الجولة الأخيرة من تقارير المخزون والإمداد في الولايات المتحدة. وتوقع خمسة محللين ​​انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز