سقوط سدة بالمدينة الرياضية بنغازي يودي بحياة شخصين

3 مايو، 2022 11:22 م
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أخبارليبيا24_خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثماني شابين توفيا أثر سقوط سدة عليهما في المدينة الرياضية وسط مدينة بنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية لاخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن الشابين سامي العمامي. وناصر التاورغي، لقيا مصرعهما أثناء فك سقف حديدي من المدينة الرياضية. فسقطت عليهما السدة، أودت بحياتهما على الفور.

يذكر أن هذة الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سجل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بينغازي. العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، نتيجة تعرضهم لحوادث أثناء جمع الحديد.

سقوط سدة بالمدينة الرياضية بنغازي يودي بحياة شابين
سقوط سدة بالمدينة الرياضية بنغازي يودي بحياة شابين
3 مايو، 2022 11:22 م
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