أسطورة ليفربول يسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

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سيتسلم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز جائزة رابطة نقاد كرة القدم من أسطورة ليفربول السابقة. آيان راش في الحفل الذي سيقام في وسط لندن يوم الخميس المقبل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن صلاح يحترم بشدة أيقونة ليفربول وهدافه التاريخي راش. الذي وافق على حضور مأدبة العشاء خلال الحفل وتسليم الجائزة لقائد المنتخب المصري.

أرقام قياسية

وكان راش البالغ عمره 60 عاما قد طلب من صلاح، الذي سينتهي عقده مع ليفربول في عام 2023. التوقيع على عقد جديد ومحاولة تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في أنفيلد بما في ذلك بعض أهدافه وأرقامه الشخصية.

وأكد الدولي المصري أن رغبته دائما البقاء في ليفربول، وأوضح ”نعم، هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي. لقد استمتعت بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، قدمت كل شيء للنادي والجميع شاهد ذلك. لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، حصدت بطولات وسجلت أهدافا وكذلك حققت ألقابا فردية، إنه مثل عائلتي“.

الموسم لم ينته

وأصر قائد المنتخب المصري على أنه غير قلق بشأن بدء العام الأخير من عقده مع ليفربول بدون التوصل لحل بشأن تمديده. وقال ”لا أشعر بالقلق. لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة. هذا أهم شيء ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث“.

ونال النجم المصري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022 من رابطة نقاد كرة القدم.

صلاح أفضل لاعب

واختير صلاح كأفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم، للمرة الثانية في مسيرته، حيث فاز بها عام 2018.

وسجل صلاح 22 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي. وبشكل عام أحرز 30 هدفًا وصنع 14 في 44 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، صيف عام 2017، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. إلى جانب كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.