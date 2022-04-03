في ثاني أيام رمضان.. القطراني يُشيد بإدارة البحث الجنائي ودورها في الحفاظ على الأمن

3 أبريل، 2022 7:02 م
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أخبار ليبيا 24

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، اليوم الأحد ثاني أيام شهر رمضان بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء يأتي اللقاء للاطلاع على سير عمل الإدارة العامة للبحث الجنائي.

 وأشاد القطراني بدور إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية بكافة أقسامها في حفظ الأمن وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين ومؤسسات الدولة.

وأكد القطراني على الدور الأساسي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

 

3 أبريل، 2022 7:02 م
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