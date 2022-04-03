تتسم بالعصرية والأناقة..تعرف على “برادو 2022”

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تقدم السيارة برادو 2022 مواصفات قياسية، تتسم بالعصرية والأناقة، وذلك ما يميزها عن الإصدارات السابقة.

من أبرز تلك المواصفات يبلغ الطول 4.8 متر. بينما يبلغ عرض السيارة 1.88 متر، أما الإرتفاع 1.830 متر، يبلغ طول قاعدة العجلات 2.7 متر.

تحتفظ السيارة برادو بمحرك الديزل الخاص بالإصدارات السابقة. ولكن سوف تقوم بإضافة بعض التعديلات ليصبح سعة 2.8 لتر، يولد قوة حصانية مقدارها 201 حصان. ويبلغ أقصى عزم دوران 500 نيوتن/متر.

ومن المتوقع أن تحتوي السيارة برادو 2022 على محرك مزدوج التيربو رباعي الأسطوانات، سعة 2.7 لتر، يولد قوة تبلغ 161 حصان، وعزم دوران يصل إلى 246 نيوتن/متر.

سوف تقوم شركة تويوتا بإضافة مجموعة نقل الحركة الهجينة سيارة برادو 2022. عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي.

تمتاز السيارة بتصميم انسيابي وحديث يتمثل في شبك أمامي عريض وأكبر حجمًا. مزود بمنافذ تهوية على شكل حرف U. بالإضافة إلى مصابيح أمامية انسيابية صغيرة الحجم بشكل جديد، تم تحديث الصادم الأمامي أيضا لتبدو المركبة بشكل أنيق ومتطور.

كما تم استبدال المنحنيات الناعمة بخطوط أكثر حدة. بالإضافة إلى أقواس عجلات تتميز بالوضوح.

تم تزويد السيارة تويوتا برادو 2022 بعجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، و20 بوصة.

يتم طرح السيارة تويوتا برادو 2022 بألوان مثل أبيض لؤلؤي كريستال، أسود، أسود ميكا، أحمر ميكا، أفانتي جارد برونزي.