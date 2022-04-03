بوالخطابية: بلدية طبرق تشهد مشاريع رصف عدد من الطرقات

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية. إن المدينة شهدت عددًا من مشاريع رصف الطرقات الداخلية.

وأضاف بوالخطابية في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه المشاريع تمت بدعم من حكومة الوحدة الوطنية تحت شعار (عودة الحياة).

وذكر أنه تم الانتهاء من مشروع رصف الطريق المار أمام مصرف الوحدة بطول 1300 متر. وهو طريق هام وحيوي يحل مشكلة الزحام أمام مراقبة التعليم ومصرف الوحدة والمعهد العالي.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من رصف طريق الشهيد بوزكري المنفي بطول 450 متر من سوق النسر إلى مدرسة الشيخ المبري.

وأكد أنه جاري العمل على رصف طريق التسليح بطول 1400 متر والمشروع يتكون من 8 مراحل وهذه هي المرحلة الأولى.

وأكد أن العمل جارٍ أيضًا على رصف طريق شاعر معتقل العقيلة رجب بوحويش بحي المنارة بطول 800 متر وسوف يتم الانتهاء منها خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع رئيس المجلس :”لدينا مشاريع أخرى في مجال المياه والصرف الصحي والبنية التحتية. حكومة الوحدة الوطنية ووزارات الحكم المحلي والمواصلات والمياه متعاونة معنا”.