انفوجرافيك| 4 نقاط ببيان أعضاء مجلس النواب بشأن المسار الدستوري والانتخابات

أخبار ليبيا24

أعلن 76 عضوا من مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

جاء ذلك، في بيان تضمن 4 نقاط، هي:

1-رفض مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الـ12 الذي أقره مجلس النواب.

2- رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي واستلام الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا لمهامها في طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد .

3- التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه .

4- تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير.