القطراني يطلع على آخر مستجدات مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي

أخبار ليبيا 24

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم الأحد، على آخر مستجدات مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع الدكتور مراد بن حريز مدير عام مستشفى الجمهورية.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية. أن اللقاء يهدف للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية. وأكد القطراني على ضرورة استكمال المستشفى الذي كان وجهة مواطني المنطقة الشرقية لعدة عقود.

وحرصاً من القطراني للاطلاع على كافة التفاصيل تم تحديد موعد آخر للقاء توسعي وتفصيلي بالشركة المنفذة للمشروع.