القطراني يطلع على آخر مستجدات مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي

3 أبريل، 2022 9:04 م
8

أخبار ليبيا 24

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم الأحد، على آخر مستجدات مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع الدكتور مراد بن حريز مدير عام مستشفى الجمهورية.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية. أن اللقاء يهدف للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية. وأكد القطراني على ضرورة استكمال المستشفى الذي كان وجهة مواطني المنطقة الشرقية لعدة عقود.

 وحرصاً من القطراني للاطلاع على كافة التفاصيل تم تحديد موعد آخر للقاء توسعي وتفصيلي بالشركة المنفذة  للمشروع.

3 أبريل، 2022 9:04 م
8

مقالات ذات صلة

إعلان ملابس داخلية

بالفيديو.. إعلان ملابس داخلية في مصر يسخر من الفقراء

4 أبريل، 2022 12:08 ص
منصور عاطي

الإفراج عن مسؤول الهلال الأحمر في أجدابيا

3 أبريل، 2022 11:52 م
محمد صلاح

محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

3 أبريل، 2022 11:36 م
وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام بوزريبة

أبو زريبة : سندخل طرابلس دون دماء والدبيبة “يراوغ” للبقاء

3 أبريل، 2022 11:06 م
زر الذهاب إلى الأعلى