الإفراج عن مسؤول الهلال الأحمر في أجدابيا

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر في النيابة العسكرية عودة رئيس جمعية الهلال الأحمر في أجدابيا منصور عاطي إلى منزله أمس السبت. بعد مرور 10 أشهر على فقدان الاتصال به.

وصرح المصدر بحسب وكالة ”فرانس برس“، طالبا عدم كشف هويته، أن منصور عاطي ”أفرج عنه رسميا بفضل وساطة قبيلته“.

اختفاء قسري

وذكرت مصادر إعلامية أن عاطي أُطلق سراحه ”بعد 10 أشهر من الاختفاء القسري على أيدي جهات لم يجر الكشف عنها. حسبما ذكر أصدقاء عاطي“.

وتم تداول صور لأول ظهور لمنصور عاطي وهو يقف إلى جانب عميد قبيلة المغاربة الشيخ صلاح لطيوش. بحسب ما نشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا على موقع “فيسبوك”.

مجهولين

وأضاف المركز الإعلامي “أول صورة لمنصور عاطي بعد الإفراج عنه وهو في طريقه من بنغازي إلى منزله في مدينة أجدابيا”.

وخطف عاطي في أوائل يونيو الماضي من قبل مجهولين من أمام مقر جمعية الهلال الأحمر في أجدابيا. إذ عثر على سيارته قرب مقر عمله دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه.

تفاصيل الاختفاء

كشفت مصادر عائلية، في تصريحات سابقة، جانب من تفاصيل اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر الليبي في إجدابيا والناشط المدني عاطي .

وقالت المصادر، لأخبار ليبيا 24، إن عاطي كان يجري أعمال صيانة في شقته تحضيرًا لزواجه المقرر إقامته بعد أسبوعين قبل اختطافه .

وأضافت، أنه غادر الشقة متوجهًا الى مقر الهلال الأحمر بعد تنسيقة مع الزملاء للالتقاء هناك والخروج بعدها لأداء واجب العزاء لأحد زملاءهم.

سيارات معتمة

وبيّنت، أنه لدى وصوله إلى موقف السيارات ترجل مسلحين من ثلاث سيارات معتمة الزجاج وأخذوا إلى جهة غير معلومة على تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبحسب رواية المصادر؛ فإنه وفقًا لشاهد عيان، فقد كان المسلحين يستقلون سيارتي تويوتا من نوع “فجعة” و “تندرا”.

وأوضحت المصادر، أن بعد وصول أصدقائه للموعد وجدوا سيارته، ومن ثم باشروا الاتصال به على هاتفه من دون استجابة ومن ثم تم اغلاقه.

ابلاغ الجهات المختصة

وذكرت المصادر العائلية أنه تم ابلاغ الجهات المختصة وفتح محضر بالواقعة، لكن لم يتم الوصول إلى معرفة مصيره .

واستنكرت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي اختطاف مدير فرعها إجدابيا.