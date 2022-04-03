الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة على الدواخل ورياح نشطة شمالًا

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد خاصةً على الدواخل. ورياح نشطة على أغلب مناطق الشمال.

وأضاف المركز أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة سماء تكون صافية إلى قليلة السحب.

وذكر أن الرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة هذا اليوم. خاصة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار. تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (19-23)مْ على المناطق الساحلية. ومابين (26-32)مْ على مناطق الدواخل. وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد خاصةً على الدواخل.

ولفت إلى أن الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده السماء صافية إلى قليلة السحب. مع إحتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المنطقة الممتدة من درنة حتى طبرق.

وأوضح. أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأفاد المركز. أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26- 30) مْ وتكون هذا اليوم مابين (32-35)مْ على مناطق الخليج والدواخل. وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وأشار إلى أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

وأكد أن الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (35-38) مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

وأضاف أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية. والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(37- 39) مْ.