“إينيس” الإيطالية تبحث استئناف إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي

أخبار ليبيا 24

بحث وزير النقل في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، الخميس، مع ممثلين عن كونسورتيوم “إينيس” الإيطالي، آليات استئناف أعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، الذي أُغلق في صيف 2014 نتيجة اشتباكات في العاصمة.

وبحسب بيان وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. حضر اللقاء السفير الايطالي جوزيبي بوتشينو، الذي كتب في تغريدة عبر تويتر.إن المحادثات ركزت على الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، واصفًا اللقاء بأنه إيجابي للغاية.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، واحدة وطنية والأخرى دولية، مع كافة مرافق المطار التي تسمح بافتتاحه.

وجرى تعليق الأعمال الموكلة إلى كونسورتيوم “إينيس” الإيطالي، عدة مرات بسبب النزاع المسلح. الذي جعل المطار يمثل خط المواجهة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.

ووصفت الوكالة الإيطالية استئناف المشروع، الذي حصل على خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي. بأنه إحدى أكثر النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا. من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، وبعثة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى طرابلس في 6 أبريل 2021.