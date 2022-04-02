أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على كامل منطقة كييف من القوات الروسية

أخبار ليبيا24

أعلنت أوكرانيا، مساء السبت، إنها استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالعاصمة كييف، وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على فيسبوك أنه “تم تحرير منطقة كييف بالكامل من الغزاة”. ولم يصدر أي شيء من الجانب الروسي حول هذا الإعلان.

وقالت الحكومة الأوكرانية، السبت، إن القوات الروسية تنفذ “انسحابا سريعا” من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.

في المقابل.قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.

إجلاء المدنيين من ماريوبول

ولليوم الـ38 تواصل روسيا حربها على أوكرانيا، مع توقعات بفتح 7ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة اليوم السبت.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن العمليات لإجلاء المدنيين خارج ماريوبول مستمرة والوضع الميداني متقلب.

وقالت، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إنه تم إجلاء 300 شخص من ماريوبول عبر 10 حافلات انطلقت من مدينة بيرديانسك.

كما قالت الرئاسة الأوكرانية، إن تم إجلاء أكثر من 4 آلاف مدني اليوم السبت منهم 1263 من ماريوبول وبيرديانسك.