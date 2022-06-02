مستجدات الوضع السياسي في ليبيا على طاولة المنقوش والسفير الألماني

2 يونيو، 2022 9:04 م
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أخبار ليبيا 24

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس. لقاء مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ وذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونقلت الخارجية عن السفير الألماني قوله: “إن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية. هو الحوار والاتفاق السياسي وصولًا للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار”.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا. وفق بيان الوزارة التي قالت إنها تعمل من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع الدور الألماني في دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

2 يونيو، 2022 9:04 م
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