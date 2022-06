‏”مارفل” تزيح الستار عن أول بطلة خارقة مسلمة

تقترب شركة “مارفل” الأمريكية للقصص المصورة من طرح مسلسل تلفزيوني جديد يضم أول بطلة ‏خارقة مسلمة، ويحمل اسم “ميس مارفل”.‏

واختارت “مارفل” الفتاة الباكستانية، إيمان فيلاني، ذات الـ19 عاما، لتجسيد بطلة المسلسل الرئيسية “كامالا خان”، والتي كانت من كبار المعجبين بالشخصية وتقتني مجلاتها، لكنها لم تكن تدرك أن القدر سيمنحها في يوم ما فرصة تجسيدها من الورق إلى الشاشة، في أول تجربة تمثيلية لها.

وتدور أحداث مسلسل “ميس مارفل” حول الفتاة المراهقة المسلمة، كامالا خان، التي هي من المعجبين بالأبطال الخارقين، وتمتلك خيالا خصبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطلة الخارقة “كابتن مارفل”، لكنها تشعر أنها لا تشهر بالتوافق مع المدرسة وأحيانا في منزلها، حتى تحصل على قوة خارقة مثل الأبطال الذين دائما ما تتطلع إليهم.

وتعتقد إيمان فيلاني في تصريحات لصحيفة “آراب نيوز” السعودية أنه “من الرائع وجود الكثير من أوجه التشابه بينها وبين كمالا خان، موضحة أن كلتيهما خاضت نفس رحلة اكتشاف الذات، وتعرفهما على عائلاتهما وتراثهما مع تقدّم أحداث المسلسل، والآن لا يمكنها أن تكون أكثر فخرا لكونها مسلمة وباكستانية”، بحسب قولها.

وتعترف فيلاني أنه في بداية تصوير مسلسل “ميس مارفل” لم تكن تملك أدنى خبرة بشأن الوقوف أمام الكاميرا، لولا مساعدة مديرة فريق “مارفل”، سارة فين، لها، التي كانت تدعمها طوال الوقت.

