المنتخب الليبي يحصد أول ثلاث نقاط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

2 يونيو، 2022 8:26 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

تمكن المنتخب الوطني الليبي من إحراز أول 3 نقاط في انطلاق مشواره ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بفوز مستحق على منتخب بوتسوانا في المواجهة التي شهدتها أرضية ملعب شهداء بنينا الأربعاء بمدينة بنغازي.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم صالح طاهر في الدقيقة 54، اللقاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة الذهاب.

في حين جاء انتصار فرسان المتوسط على بوتسوانا وسط حضور غفير لجمهور المنتخب الوطني الليبي.

بذلك يحصد المنتخب الليبي، أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم تونس وغينيا الإستوائية وبوتسوانا.

ويلعب المنتخب الوطني الليبي في المجموعة العاشرة، التي تضم أيضاً منتخبات تونس وبوتسوانا وغينيا الاستوائية.

و التي تتنافس من أجل الوصول إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في ملاعب كوت ديفوار، ساحل العاج، العام المقبل 2023.

ويسعى المنتخب الليبي من خلالها للعودة لنهائيات البطولة بعد غياب طويل.

حيث شارك في 2012 بالنهائيات التي نظمتها مشتركة الغابون وغينيا الاستوائية.

المنتخب الليبي يحصد أول ثلاث نقاط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
المنتخب الليبي يحصد أول ثلاث نقاط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
2 يونيو، 2022 8:26 ص
21

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