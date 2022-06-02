“في قرار غريب “النحل يمكن أن يكون نوعا من السمك

قررت محكمة استئناف في كاليفورنيا أنه يمكن تصنيف النحل قانونيا على أنه نوع من السمك.

أتى هذا الحكم، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء 31 مايو، بعد أن رفعت مجموعات زراعية دعوى على مسؤولي الحياة البرية في ولاية كاليفورنيا لمحاولتهم إدراج أربعة أنواع من النحل الطنان في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في كاليفورنيا (CESA).

ونقض قضاة الاستئناف قرار محكمة أدنى وقرروا إدراج النحل المهدد بالانقراض ضمن فئة CESA للأسماك، حيث اعتبرت أن تعريف “الأسماك” يشمل اللافقاريات.

ورأى المدافعون على البيئة والحياة البرية أنه “يوم رائع للنحل الطنان في كاليفورنيا”.

يذكر أن بموجب قائمة CESA، يمكن أن تشمل “الأنواع المهددة بالانقراض” الطيور والثديات والأسماك والبرمائيات والزواحف والنباتات. لكن هذا التعريف يمكن أن يستبعد الأنواع المهددة الأخرى، مثل الحشرات.