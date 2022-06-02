“فيفا” يغرم الأهلي المصري ويهدده بالحرمان من القيد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغريم النادي الأهلي المصري مبلغ 300 ألف دولار لصالح “هيدرسفيلد” الإنجليزي، بعد الحصول على خدمات رمضان صبحي، لاعب الفريق السابق على سبيل الإعارة.

ونص الحكم على تحمل النادي الأهلي مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، قيمة تكاليف القضية.

وأفاد موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري، بأن الحكم الصادر ضد القلعة الحمراء، أكد أن النادي مطالب بدفع المبالغ المقررة عليه في غضون 45 يوما وإلا سيتم منع النادي من القيد 3 فترات.

ووصلت الغرامات التي أقرها “فيفا” على النادي الأهلي لما يقرب من 8 ملايين جنيه مصري.

و كان رمضان صبحي قد تمت إعارته من “هيدرسفيلد” للأهلي، كانت تشترط حصول النادي الإنجليزي على 300 ألف جنيه إسترليني، إذا تم تتويج الأهلي بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع اللاعب المصري.