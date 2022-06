غير متقبل للخسارة .. صلاح: مستعد لتبديل جوائزي مقابل إعادة نهائي دوري الأبطال

أخبار ليبيا 24

ما زال النجم المصري محمد صلاح مهاجمًا غير متقبل للخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس. وقال إنه مستعد لتغيير جوائزه الفردية مقابل إعادة النهائي.

وتُوج النجم المصري بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة أفضل صانع أهداف في الموسم، وأفضل لاعب في الموسم. بحسب رابطة اللاعبين، وتصويت الجماهير، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة له لنسيان آثار الخسارة في النهائي.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022