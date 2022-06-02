حكاية أب وثلاثة أبناء في مواجهة الإرهاب.. مروان واجهة دبابة الدواعش بالحجارة

أخبارليبيا24_إرهاب

إلتحق محمد زيدان بمعركة الكرامة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر عام 2014 وقتها كان أولى المعارك التي بدأت ضد الجماعات الإرهابية قد إنطلقت من درع الجبل وعي منطقة عين مارة جنوب درنة.

وقتها كانت الانطلاقة بقيادة الشهيد أيمن حمد رافع زيدان في معركة فاقت في وصفها المشاهد الهوليودية.

في حين قرابة 12 تنظيم إرهابي واجهه ثلة من الشباب متسلحين بالأيمان بالله والوطن.

يقول زيدان أن المواجهات بدأنا المواجهة وكل مانملكه وقتهل أسلحة خفيفة.

وكانت التنظيمات الإرهابية تمتلك أسلحة ثقيلة وخفيفة والكثير من العتاد والعدة.

ويؤكد زيدان أنها كانت معركة إيمان وقوة الحق هي التي دعمتنا في حربنا ضد الخوارج.

ويقول زيدان أن كامل المجموعة التي بدأت الحرب في عين مارة ليست عسكرية وإنما مجموعة من المدنيين.

تمركزت المجموعة وقتها بقيادة والد محمد منطقة في بيت ثامر.

لكن تأتي الأوامر بعدها من غرفة العمليات وتنتقل المجموعة إلى منطقة الظهر الحمر.

استشهاد أيمن

ويذكر زيدان الخامس من يونيو عام 2015 إشتباك هو الأعنف مع المجموعات الإرهابية.

وخلفت المعركة شهيدا وهو أخ محمد زيدان الذي كان طالباً المرحلة الإعدادية.

الشهيد أيمن زيدان محمد من مواليد 1999 واحد سكان منطقة بيت ثامر.

هذه الحرب تدافع فيها الكبير والصغير للدفاع عن الوطن وتخليصة من الإرهاب.

أيمن كان أحد أبناء الوطن الشرفاء ممن لم يجبنوا عن مواجهة المحن.

وتشاء الظروف أن يصادف يوم استشهاد أيمن هو أخر يوم له في إختبارت الشهادة الإعدادية.

في حين يقول أخيه لنا أنه خرج من الأمتحان وسمع بالأشتباك فجرى مسرعا لينظم لنا.

استشهد أيمن وأثنين من رفاقه جراء إطلاق الإرهابيين قذيفة دبابة نحوه.

حكاية مروان

ويشاء القدر وبعد شهرين من استشهاد ايمن وبتاريخ الخامس من اغسطس 2016 أستشهد مروان زيدان.

استشهد الاخ الثاني في منطقة الظهر الحمر عندما هاجم الإرهابيين تمركز القوات.

وبعد معركة طاحنة أستطاعت فيها القوات دحر الإرهابيين لتخلف 8 شهداء.

يقول محمد أن في هذه المعركة حاصرنا دبابة للإرهابيين وتقدمنا عليهم كثيرا.

وكان مروان في الصفوف الأولى وقد تقدم كثيرا عنا حاملا بيده ما كنا نعتقد أنها قمبلة.

لكننا فوجئنا أن مروان كان يحمل في يده الأحجار فقط وهو يهرول نحو الدبابة.

ثم خرج أحد الإرهابيين من الدبابة ليجد مروان أمامه ويرديه شهيدا بطلقتين أصابتا صدر مروان.

مروان من مواليد 1992 وتشاء الصدف أيضا أن الدباب التي أستشهد امامها أيمن هي نفسها التي أستشهد أمامها مروان بل في نفس المنطقة أيضا.

الساعة السعيدة

كانت دبابة الإرهابيين تتمركز في مكان مرتفع وتأتي الخطة من الأب بضرورة الإلتفاف عليها.

وبالفعل تمت محاصرة الدبابة لكن تأخر وقت الهجوم لعدم وجود سلاح المضاد للدبابات.

ويقول محمد أثناء لحظات الحصار فوجئنا بمروان وفي مباغته خطيرة يهرول نحوها.

تعالت الصيحات وقتها مطالبة مروان بالعدول عن قراره والتراجع بشكل فوري.

لم يكن مروان مكشوفا من الإرهابيين وبالفعل وصل مروان إلى الدبابة.

ويقول محمد أعتلى مروان الدبابة بالفعل وكنا نعتقد أنه يحمل قمبلة وسيلقيها داخلها.

لكن الأرهابيين أكتشفو وجود مروان وأن ما في يديه ليس قمبله وإنما حجارة فقط.

ويؤكد محمد أن استشهاد ايمن ومروان لم يثنينا ولو لحظة عن عزيمتنا وإصرارنا.

لتصل الأمور إلى نهاية عام 2017 وفي معركة على مفترق يسمى بالضحاك في الظهر الحمر.

وقتها كان الإرهابيين يتمركزون في المفترق وحاولت المجموعة الهجوم لكن أوامر الأب كانت حاسمة بترك الأمر لغرفة العمليات.

بتاريخ الثامن من نوفمبر 2017 صدرت الأوامر بالتقدم لأهمية الحصول على الموقع.

ولايبعد مفرق بالضحاك عن بيت ثامر وعين مارة ودرنة كثيرا.

كانت نقطة تمركز حيث يقوم الإرهابيين بستهداف الداخل والخارج من مدينة درنة.

لكن بمعلية عسكرية محمكمة يقول محمد أنه تمت السيطرة عليه في وقت قصير.

وهنا بدأت القوات المسلحة بإصدار الأوامر بالتقدم على الإرهابيين.

يقول محمد أن والده الذي كان يقود المجموعة طلب منهم في الصباح الباكر أن يلتقطوا صورة جماعية.

وكنا قد أعددنا العدة للهجوم وانتظرنا وصول أوامر القيادة العامة للبدء بالهجوم.

في حين جلس الوالد وقائد المجموعة مستضلا بشجرة زيتون.

وبعد برهة أتت الأوامر ببدء الهجوم يقول محمد أنه أبلغ والده بذلك ليرد الوالد ” هذه هي الساعة السعيدة “.