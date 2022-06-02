جوني ديب ينتصر في معركته القضائية.. تغريم آمبر هيرد 15 مليون دولار

أخبارليبيا24 – متابعات

بعد معركة قضائية استمرت لأسابيع، انتصر المخرج والممثل الأمريكي جوني ديب على زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث أدانت هيئة المحلفين هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق، وحكمت له بـ15 مليون دولار كتعويض، وقالت الهيئة، إن تصريحات هيرد بشأن زوجها كانت “كاذبة”.

ومنحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

كما منحت الهيئة آمبر هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

وعند النطق بالحكم، أغمضت هيرد عينيها، في الجلسة التي لم يكن ديب حاضرا فيها.

بدأت محاكمة التشهير منذ أبريل، واستمع المحلفون إلى أكثر من 100 ساعة من الشهادات إجمالا.

كما استعمت الهيئة إلى عشرات الشهود بما في ذلك شهادة حية من جوني ديب وأمبر هيرد.

وكان ديب رفع دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، مطالبا بتعوض قيمته 50 مليون دولار.

وذلك على خلفية في مقال رأي كتبته في صحيفة “واشنطن بوست” في عام 2018.

ووصفت آمبر فيه نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم ديب في المقال، بينما أقامت هيرد دعوة مضادة، وطلبت تعويضا بقيمة 100 مليون دولار.