تراجع أسعار النفط وسط توقعات بتعويض أوبك عن خسارة الإنتاج الروسي

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تكهنات بأن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك قد يعززون إنتاج الخام لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي.

وانخفض خام برنت 2.82 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 113.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في اليوم السابق.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.81 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 112.45 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار المعايير القياسية لأعلى مستوى منذ عدة أسابيع مع تقلص الصادرات الروسية بسبب. العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد موسكو بسبب أوكرانيا. وشهد السوق أيضًا دعمًا من خروج الصين التدريجي من عمليات الإغلاق الصارمة لكوفيد_19.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم، قبل اجتماع أوبك+ حيث سيتقرر خلاله سياسة إنتاج النفط في يوليو. ونقلت رويترز، عن مصدرين من أوبك + قولهما اليوم الخميس إن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك قد يعززون إنتاج النفط لتعويض انخفاض الإنتاج الروسي.

وانخفض الإنتاج الروسي بنحو مليون برميل يوميا على خلفية العقوبات.

وأضافت رويترز، أن أحد مصادر أوبك + المطلعة على الموقف الروسي قال إن موسكو قد توافق على زيادة المنتجين. الآخرين للإنتاج لتعويض انخفاض إنتاجها ولكن ليس بالضرورة تعويض كل النقص.

ويؤكد الكرملين أنه بإمكانه تغيير مسار صادرات النفط لتقليل الخسائر الناجمة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي. لكن المحللين ما زالوا متشككين.

وفي الآونة الأخيرة توقعت المصادر أن تلتزم أوبك + بزياداتها الشهرية المتواضعة في إنتاج النفط. على الرغم من رؤية أسواق عالمية أكثر تشددًا.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن بعض أعضاء أوبك يفكرون في تعليق مشاركة روسيا في خطة الإنتاج المتفق عليها، للسماح لمنتجين آخرين بضخ مزيد من الخام بشكل كبير، كما تسعى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.